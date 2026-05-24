CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
Özgür Özel'e en yakın isimlerden biri olan Özgür Çelik, genel merkezdeki polis müdahalesi ve tahliye geriliminin ardından İstanbulluları meydanlara çağırdı. "CHP Halktır, Halkın Dediği Olur" sloganıyla yapılan açıklamada; halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla bugün saat 19.00'da Kadıköy Boğa Heykeli, Beyoğlu Şişhane Metrosu ve Bahçelievler İlçe Başkanlığı önünde eş zamanlı oturma eylemleri ile basın açıklamaları gerçekleştirileceği duyuruldu.
TOPLANMA NOKTALARI: KADIKÖY, BEYOĞLU, BAHÇELİEVLER
"CHP Halktır, Halkın Dediği Olur" sloganıyla paylaşılan çağrıda, halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkma vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen basın açıklaması ve oturma eylemlerinin, İstanbul'un üç farklı seçim bölgesinde şu noktalarda gerçekleştirileceği duyuruldu:
1. Bölge: Kadıköy - Boğa Heykeli
2. Bölge: Beyoğlu - Şişhane Metrosu
3. Bölge: Bahçelievler - CHP İlçe Başkanlığı
Eylemlerin bugün (24 Mayıs Pazar) saat 19:00’da eş zamanlı olarak başlayacağı belirtilirken, genel merkezde yaşanan arbedenin ardından İstanbul meydanlarında nasıl bir hareketlilik yaşanacağı merak konusu oldu.