6 Nisan günü öğlen saatlerinde meydana gelen saldırı vatandaşları endişelendirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının detayları ve saldırıyı kimin yaptığı merak ediliyor. Arama motorlarında CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı mı yapıldı? CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı kim yaptı? soruları aratılıyor.

Özgür Özel: "Kimseye Siz Yaptınız Diyemeyiz Kimseye Siz Yaptırdınız da Diyemeyiz.

CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı mı yapıldı? sorusu merak ediliyor. 6 Nisan günü meydana gelen CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı girişimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermiler, siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmişti. Şimdi ise CHP İl Başkanlığı'na yapılan saldırının detayları arama motorlarında CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı mı yapıldı? CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı kim yaptı? soruları ile aratıldı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA SİLAHLI SALDIRI MI YAPILDI?

6 Nisan günü Seyrantepe'de bulunan CHP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı hakkında açıklamada bulunan HP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle;

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlendiği düşünülen bir saldırının gerçekleştiğini duyurdu. Kaftancıoğlu, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Savcılık tahkikatı devam etmektedir" dedi.