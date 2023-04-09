CHP Giresun milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Giresun Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Giresun Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Giresun Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Giresun Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Giresun Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Giresun Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Giresun Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Giresun Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ELVAN IŞIK GEZMİŞ

REŞAT NURİ ÖZDEMİR

FİKRİ BİLGE

HAKAN ADANIR