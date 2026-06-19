CHP Genel Merkezinde gazetecilere hakaret eden partilinin biletini Kılıçdaroğlu kesti

CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısının ardından gazetecilerle yaşanan "sarı zarf" tartışması gündemdeki yerini korurken, konu bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın danışmanı olduğu öne sürülen bir kişinin gazetecilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle başlayan polemiğe ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu kişinin partiyle ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

"SARI ZARF" TARTIŞMASI KRİZE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Parti Meclisi toplantısı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir kişi arasında tartışma yaşanmıştı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın danışmanı olduğu belirtilen kişi, bir gazetecinin sorusu üzerine "Sarı zarf alıyor, tabii böyle soru sorar" ifadelerini kullanmış, bu sözler basın mensuplarının sert tepkisine neden olmuştu.

GAZETECİLERDEN SERT TEPKİ

İtham karşısında tepki gösteren gazeteciler, "Hepimiz birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz, sizi tanımıyoruz. Siz kimsiniz? Burası CHP mi başka bir yer mi anlayamadık" sözleriyle karşılık vermişti. Yaşanan gerginlik kısa sürede CHP kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmişti.

MÜSLİM SARI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkilerin ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, söz konusu kişiyle resmi bir iş ilişkisinin bulunmadığını ancak zaman zaman kendisine yardımcı olduğunu söylemişti. Sarı, "Yine de binada bulunmasının sebebi benim. Kendi adıma özür diliyorum. Asla tasvip etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: PARTİDEN UZAKLAŞTIRDIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tartışmaya neden olan kişinin partiyle ilişiğinin kesildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, söz konusu şahsın CHP'den uzaklaştırıldığını ifade ederek yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.