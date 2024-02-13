Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 2024 yerel seçimleri için CHP Avcılar İlçe Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulunmuştu. Hançerli, kentsel dönüşüm, ekonomik problemler ve imar sorunlarını çözdüklerini belirterek Avcılar'ı şahlandıracaklarını söylemişti. CHP Avcılar Belediye Başkan adayı kimdir? Turan Hançerli kim, nereli, kaç yaşında?

TURAN HANÇERLİ KİMDİR?

1975 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Tokat'ta doğdu. İlkokul çağında derslerinden arta kalan zamanlarda çiftçi ailesine yardım etti, tarlada çalıştı, çobanlık yaptı. ilesinin ekonomisine yardım etmek için yaz tatillerinde köyde çiftçilik ve hayvancılık yaptı. 18 yaşında, kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmasına sadece 3 gün kala, kollarını patos makinasına kaptırdı ve iki kolunu birden kaybetti. Bu olay onun hayatının temelinden değişmesine neden oldu. Ya hayata küsecekti, ya da her şeye yeniden başlayacaktı. Kollarını kaybettiği için kazandığı muhasebe bölümüne kaydını yaptıramayıp, sonraki yıl tekrar girdiği üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmayı başardı. Herkesin "yapamaz" dediğini yaptı ve azmiyle ailesinin, arkadaşlarının ve hocalarının saygısını kazandı. On binlerce Engelli Ve Yaşlı Vatandaşı İcradan Kurtardı, 85 bin engelli ve yaşlıyı icradan ve davalardan kurtaran 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. Maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı. Ayrıca, birçok yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve Parti Grupları nezdinde savunuculuk faaliyetlerinde bulundu. 31 Mart Yerel Seçimlerinde 'Avcılar İttifakının' büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.

Turan Hançerli