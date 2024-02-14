Cezaevinden sevgililer günü paylaşımı! Tutuklu Dilan Polat sevgililer gününü nasıl kutladı?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama suçundan cezaevine girdi. Tutuklulukları devam eden çift gündem oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından sevgililer günü paylaşımı yapıldı. Dilan Polat'ın sevgililer günü paylaşımını kim yaptı? Dilan Polat sevgililer gününü nasıl kutladı? İşte ayrıntılar…

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM

Şatafatlı hayatı soruşturmaya giren Dilan Polat, eşi Engin Polat ve işbirlikçileri ile cezaevine girdi. Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan çift, türlü olaylarla hala gündeme geliyor. Son olarak Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın paylaşımında eşi Engin Polat ile sarıldığı anlar yer aldı. Sevgililer gününü bu kareyle kutlayan Dilan Polat "Seni çok seviyorum" notunu da düştü. Sevgililer gününe özel paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü. Bir diğer yandan Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarının, çalışanları tarafından yönetildiği biliniyor.