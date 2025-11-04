Haberler

Cezaevinde skandal! Kadın gardiyan, mescitte mahkum ile yakalandı

Cezaevinde skandal! Kadın gardiyan, mescitte mahkum ile yakalandı
Güncelleme:
İngiltere'de bir cezaevinde görevli bir kadın gardiyanın, bir mahkum ile hapishanenin mescidinde ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan soruşturma, yasa dışı madde ve cep telefonu temini iddialarını da gün yüzüne çıkardı. Dava dosyasına yansıyan kamera kayıtları, telefon görüşmeleri ve aşk mesajları skandalın boyutlarını ortaya koyarken, genç gardiyan suçlamaları reddetti.

İngiltere'de bir hapishanede görev yapan 23 yaşındaki kadın gardiyan Isabelle Dale ile 33 yaşındaki mahkum Şehid Şerif arasında yaşanan yasak ilişki, yürütülen dava sürecinde tüm yönleriyle ortaya çıktı. İkilinin cezaevinin mescidinde ilişkiye girdiği ve diğer mahkumları gözcü olarak kullandığı belirlendi.

OLAY MESCİTTE BAŞLADI

Skandal, 2022 yılının Temmuz ayında patlak verdi. Mahkeme kayıtlarına göre Dale ve Şerif, hapishanenin mescidinde buluşmak için plan yaptı. İkilinin cinsel ilişkiye girebilmek için mescidin kapısına iki mahkumu nöbetçi olarak diktiği tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki mahkumun kapıda beklediği, birkaç dakika sonra ise Dale'in kemerini düzelterek odadan çıktığı görüldü. Savcı Kieran Brand, olayın "kasıtlı bir gizlenme planı" olduğunu vurgulayarak, "Kamera bulunmayan odaya cinsel amaçla girdikleri açıktır" dedi.

AŞK MESAJLARI VE RAP ŞARKISI

Mahkemede, ikili arasında geçen telefon görüşmelerine ait kayıtlar da dinletildi. Kayda göre Şerif, Dale için yazdığı bir rap şarkısını okudu. Genç gardiyan ise bu kayda, "Bu çok güzel bebeğim. Seninle gurur duyuyorum. Bana gönderdiğin en iyi rap bu" diyerek karşılık verdi.

EVİNDEN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Polisin Dale'in evinde yaptığı aramada ise ikilinin birlikte çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı ve Şerif tarafından verildiği düşünülen bir yüzük bulundu.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Savcılık ayrıca Dale'in "spice" adlı sentetik uyuşturucunun cezaevine sokulmasına yardım ettiğini ileri sürdü. Soruşturma kapsamında, Şerif'in dışarıdaki bağlantıları aracılığıyla maddeyi temin ettiği, Dale'in ise hapishaneye yasaklı madde ve cep telefonu getirdiği iddia edildi.

BİRİ TÜM SUÇLAMALARI KABUL, DİĞERİ İSE REDDETTİ

Gardiyan Dale, hakkındaki üç ayrı suçlamayı reddederken, Şerif ise kendisine yöneltilen tüm suçlar kabul etti. Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
