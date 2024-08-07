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Cevdet Yılmaz kimdir? Cevdet Yılmaz nereli, kaç yaşında?

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Cevdet Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Cevdet Yılmaz evli mi, çocuğu var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündemde araştırılan isimlerden bir tanesi. Peki Cevdet Yılmaz kim?

Cevdet Yılmaz kimdir? Cevdet Yılmaz evli mi, çocuğu var mı? Cevdet Yılmaz nereli ve kaç yaşında soruları okuyucular tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz hakkında merak edilenler!

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl'ün Of ilçesinin Hayrat beldesinde doğmuş, Zaza kökenli bir Türk siyasetçidir. AK Parti milletvekili olarak uzun yıllar siyaset içinde yer almış olan Yılmaz, aynı zamanda eski Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Kalkınma Bakanı olarak da görev yapmıştır. 3 Haziran 2023 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

CEVDET YILMAZ EĞİTİM HAYATI

Cevdet Yılmaz, lise eğitimini Bingöl'de tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1988 yılında birincilikle mezun olmuştur. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başlayan Yılmaz, 1992-1994 yılları arasında ABD'nin Denver Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995-2003 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Planlama Uzmanı olarak görev yaparken Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimini tamamladı.

Cevdet Yılmaz kimdir? Cevdet Yılmaz nereli, kaç yaşında?

CEVDET YILMAZ KARİYER

Cevdet Yılmaz, siyasi kariyerine AK Parti'de başladı. İlk kez 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliği ile GAP-DAP Projesi ve Kalkınma'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. 2011 genel seçimlerinde yeniden Bingöl milletvekili seçilen Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu 61. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak görevine devam eden Yılmaz, Haziran 2015 genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine erken seçim kararı alındı ve Yılmaz, Davutoğlu başkanlığında kurulan geçici hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kasım 2015 seçimlerinde yeniden Bingöl milletvekili seçilen Yılmaz, 27. dönemde de AK Parti'den Bingöl milletvekili olarak mecliste yer aldı.

Kasım 2020-Haziran 2023 tarihleri arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdüren Cevdet Yılmaz, 3 Haziran 2023 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştır. AK Parti MKYK Üyesi olan Yılmaz, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

CEVDET YILMAZ ÖZEL HAYAT

Cevdet Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak, Türkiye'nin geleceği için çalışmalarına devam etmektedir.

Cevdet Yılmaz kimdir? Cevdet Yılmaz nereli, kaç yaşında?

Betül Cirit
Betül Cirit
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