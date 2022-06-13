Çetin Alp kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Çetin Alp'in oğlu kimdir? Çetin Alp'in hayatı ve biyografisi!

Çetin Alp, Türk şarkıcı. Çetin Alp kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Çetin Alp'in oğlu kimdir? Opera sanatçısı Çetin Alp kimdir?

ÇETİN ALP KİMDİR?

Çetin Alp (21 Haziran 1947, Malatya - 18 Mayıs 2004, İstanbul), Türk şarkıcı.

Malatya'da doğmuştur. 3 evlilik yaşayan Alp, ilk evliliğini Ergül Kuğuoğlu ile yaptı (boşandılar). Bu evliliğinden Fulya (d.1970) ve Filiz adında iki kızı ve Ahmet Küçükarslan (d.1976) adında bir oğlu oldu. 2. evliliğini Şermin Küçükaslan ile yapan Alp, 19 Kasım 1982'de boşandılar. 3. ve son evliliğini seksenlerde Suna Yıldızoğlu ile yapan Alp, 9 yıl sonra boşandı. Uzun zamandır kalp sorunu yaşayan sanatçı, ölümünden birkaç yıl önce anjiyo olmuş ve kalp damarına stent takılmıştı, sanatçının tek böbreğinin olmaması nedeniyle ilaçla tedavisi de yavaş ilerliyordu. 2004 yılında kalp krizi geçirerek öldü.

KARİYERİ

Kariyerine 1970'lerdeki Altın Ses yarışmasındaki birincilikle atılır. Bu yıllarda Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı bir Yunanca şarkıyı 45'lik olarak yayındı. 45'lik tutulur, 500 bin satar. Sanatçıya, bu 45'lik Altın plak kazandırdı. Peşi sıra yine çok tutan 45'liği Son Defa Görsem'i yaptı. Yurdaer Doğulu ve Zekai Apaydın orkestralarıyla birlikte çalışmalar yaptı, Eurovizyon ardından Los Angeles'taki 'Dünya Şarkıcı Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Ayrıca 1990'da Bulgaristan'da düzenlenen 'Altın Orfe' yarışmasında birinci oldu. İngiliz asıllı eski eşi Suna Yıldızoğlu ile dokuz yıl birlikte kariyerine devam etti, birçok 45'lik yayımlamasına karşın tek bir stüdyo albümü çıkaramadı. 1983 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Kısa Dalga Vokal Grubu ile birlikte "Opera" adlı şarkıyla temsil etmiştir. Bu yarışmada sıfır puanla sonuncu olması sebebiyle yıllarca yıkıcı eleştirilerin hedefi olan sanatçı, Türkiye'nin 2003'te kazandığı ilk zaferle ertesi yıl İstanbul'da yapılan 2004 Eurovision Şarkı Yarışmasının finalinden üç gün sonra evinde kalp krizi geçirerek ölmüştür. Bir hafta önce Alp'le TRT'nin Eurovision vesilesiyle yaptığı söyleşide "Münih'te aldığı kötü sonucun kendisine mal edildiği için çok üzüldüğünü ve yıllarca kendine gelemediğini" anlatmıştı.

Los Angeles ve Altın Orfe Müzik Festivalleri'nde de yarışmıştır. Güçlü bariton sesi, müzik bilgisi ve "Çek Çek" adlı 1970'lerin sonundaki hit şarkısıyla da hatırlanmaktadır.

DİSKOGRAFİ

45'likleri

Topkapı Plak

Sen Bir Yana, Dünya Bir Yana/Herşeyi Unutalım

Günah Bize/Meçhul Karanlık (1970)

Ayrılık Yok Artık/Bir Gün Biter Demiştin (1972)

Yonca Plak

Bir Kadeh Atınca Birşeyin Kalmaz/Hatıralar (1973)

Öncü Plak

Çek Çek/Sana Ne Olmuş (1978)

Elveda (1979 Eurovision Finale Katılan Şarkı)/Son Defa Görsem (1979)

Son Olsun/Sonsuz Aşk (Suna Yıldızoğlu ile) (1981)

Diskotür Plak

Opera (Türkçe)/Opera (İngilizce) (1983)

Diğer

Son Defa (1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması)

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