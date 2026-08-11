Çerçeve Yasa TBMM'den geçti! Yeniden Refah Partili Bekin'den dikkat çeken mesajlar

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 12 maddelik düzenlemeyi değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yasanın hazırlanma sürecine ilişkin eleştirilerini ve beklentilerini Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’a anlattı.

“ÖNCEDEN FİKİRLERİMİZİN ALINMASI DAHA FAYDALI OLACAKTI”

Kanun teklifinin dar kapsamlı bir çalışmayla hazırlandığını belirten Bekin, muhalefet partilerinin görüşlerinin daha önce alınmasının sürece katkı sağlayacağını ifade etti. Bekin, “Dar çerçeveli bir çalışmayla 12 maddelik kanun metni hazırlandı” diyerek düzenlemeye ilişkin bazı soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Bekin, “Önceden bizim fikirlerimizin alınması daha faydalı olacaktı” sözleriyle de sürecin daha geniş bir istişareyle yürütülmesi gerektiğini savundu.

“HERKESTEN DAHA ÇOK BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN TESİS EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Terör sorununun sona ermesinin önemine vurgu yapan Bekin, partisinin barış ve kardeşlik ortamının tesis edilmesini istediğini belirtti. Ancak kalıcı bir çözüm için yalnızca güvenlik politikalarının yeterli olmayacağını ifade eden Bekin, toplumsal entegrasyonun sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

“İŞSİZLİK, TERÖRE KULUÇKA GÖREVİ YAPIYOR”

Terörle mücadelenin ekonomik ve sosyal boyutuna da değinen Bekin, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik açıdan güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bekin, “Güneydoğu’yu ekonomik bakımdan canlandırmak gerekiyor” ifadelerini kullanırken, bölgedeki işsizlik sorununa da dikkat çekerek “İşsizlik teröre kuluçka görevi yapıyor” dedi.

“BAZI MADDELER MÜPHEM, SORU İŞARETİ BIRAKTI”

Çerçeve Yasa’nın bazı maddelerinin yeterince açık olmadığını savunan Bekin, düzenlemede kendileri açısından soru işareti oluşturan noktalar bulunduğunu belirtti. Bekin, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için toplumsal bütünleşmenin öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

“ÜÇÜNCÜ YOL İTTİFAKI TÜRKİYE İÇİN KAÇINILMAZ OLDU”

Siyasi sistem ve ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekin, mevcut sistemin partileri ittifak yapmaya zorladığını söyledi. Bekin, “Mevcut sistem ittifakları zorunlu kılıyor” derken, Türkiye'de yeni bir siyasi seçeneğe ihtiyaç olduğunu savunarak “Üçüncü yol ittifakı Türkiye için kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı.