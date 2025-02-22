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Cenk Torun kimdir, nerelidir? Cenk Torun evli mi?

Cenk Torun kimdir, nerelidir? Cenk Torun evli mi?
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"Çılgın Bediş" dizisindeki Oktay rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Cenk Torun, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Eşi Nevin Torun ile boşanma sürecinde olan ünlü oyuncu, dava sürecinde ortaya atılan iddialarla dikkatleri üzerine çekti. Hem kariyeri hem de özel hayatı merak edilen Cenk Torun, kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Nevin Torun ile evliliği ve devam eden boşanma süreci ile magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olan ünlü oyuncu Cenk Torun, boşanma davasında ortaya atılan iddialar ile dikkatleri üzerine topladı. Kısa süre içerisinde merak konusu olan Cenk Torun'un kariyeri, özel hayatı ve hakkında çıkan haberlerin doğruluğu birçok kişi tarafından merak ediyor. Peki, Cenk Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncunun hayatı, kariyeri ve hakkında merak edilenler…

CENK TORUN KİMDİR?

Cenk Torun, 24 Mart 1974 yılında Ankara'da doğdu. Türk oyuncudur. Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelmiş. Televizyon hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" adlı şarkısının klibinde yer alarak başlamıştır.

Cenk Torun kimdir, nerelidir? Cenk Torun evli mi?Cenk Torun kaç yaşında

Daha sonra birçok televizyon dizisinde oynamış fakat 1996 yılında Özden Öğrük'ün karikatürünün televizyon versiyonunda yani Çılgın Bediş adlı dizide Oktay karakterini canlandırmış ve doksanlı yılların en ünlü oyuncularından biri hâline gelmiştir. Çılgın Bediş dizisinde rol almış ve Çılgın Bediş sona erince bir dönem ekranlardan uzak kalmış ve sadece çok az dizide konuk oyuncu olarak ve sinema filmlerinde yer almıştır.

Cenk Torun kimdir, nerelidir? Cenk Torun evli mi?Cenk Torun kimdir

2013 yılında Sabah gazetesine verdiği bir röportajda "Askere gitmeden önce Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldım ama kabul etmedim. En büyük pişmanlığım, Hayatımın hatası diyebileceğim bir işti. Olsaydı ne güzel olurdu; dizi hâlâ devam ediyor. 'Mafya dizisi tutmaz' diye düşündüm. O dönemde yakışıklı jön rolleri üzerime yapışmıştı. "Benden mafya adamı nasıl olur? diye endişelendim açıkçası" dedi. 2015-2016 yılları arasında ATV'de yayımlanan Yeter adlı dizide psikolog rolünü canlandırmıştır. Günümüzde Kanal7'de yayınlanmakta olan Esaret isimli dizide Orhun Demirhanlı karakterini oynamaktadır.

Cenk Torun kimdir, nerelidir? Cenk Torun evli mi?Cenk Torun

CENK TORUN EVLİ Mİ?

Cenk Torun, 2013 yılında Nevin Torun ile evlendi ve bu evlilikten bir çocuğu oldu. Şan adında bir oğulları bulunan çiftin aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma davası sürecine girdiği ve davanın oldukça çalkantılı geçtiği öne sürülüyor.

Cenk Torun kimdir, nerelidir? Cenk Torun evli mi?Cenk Torun ve eşi Nevin Torun

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