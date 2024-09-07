Cengiz Han filmi nereden izlenir ve oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Cengiz Han filmi nerede çekildi ve konusu nedir soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan "Cengiz Han" filmi hangi ülkeye ait olduğu gündeme geliyor. Peki, Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

CENGİZ HAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Mongol" filmi, kaçırılma, akrabalık ve savaşın sonuçları üzerine odaklanıyor. Rusya, Almanya ve Kazakistan ortak yapımı olan filmin çekimleri, büyük oranda Çin Halk Cumhuriyeti'nde, özellikle İç Moğolistan (Moğol özerk bölgesi) ve Kazakistan'da gerçekleştirildi. Eylül 2005'te başlayan çekimler, Kasım 2006'da sona erdi.

CENGİZ HAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Moğol" üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin'in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir.Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer.Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur.Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer.Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin'i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez.Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

CENGİZ HAN FİLMİ OYUNCU KADROSU



Tadanobu Asano

Khulan Chuluun

Honglei Sun

Amadu Mamadakov

CENGİZ HAN FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Başrollerinde Tadanobu Asano, Khulan Chuluun, Honglei Sun, Amadu Mamadakov'un olduğu "Cengizhan Destanı" filmi Kanal D'de ekranlarında 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.