Haberler

Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı sevgili mi? Cemre Baysel'in yeni sevgilisi kim?

Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı sevgili mi? Cemre Baysel'in yeni sevgilisi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin dünyasında Cemre Baysel'in özel hayatı yeniden konuşuluyor. Aytaç Şaşmaz'la uzun süreli ilişkisini sonlandırmasının ardından, oyuncu bu kez ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile objektiflere takıldı. Peki, Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı sevgili mi? Cemre Baysel'in yeni sevgilisi kim?

Cemre Baysel, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süreli ilişkisi Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayırdıktan sonra, son dönemde yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir akşam yemeğinde görüntülenen oyuncu, takipçilerini merak içinde bıraktı. Peki, Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı gerçekten sevgili mi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEMRE BAYSEL İLE CEM BÖLÜKBAŞI SEVGİLİ Mİ?

Cemre Baysel'in özel hayatı son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Uzun süreli ilişkisi Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayırdıktan sonra, kısa süre önce rapçi Blok3 ile görüntülense de bu ilişki uzun soluklu olmadı. Ardından ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir akşam yemeğinde objektiflere yakalanan Baysel, bu görüntülerle sosyal medyada yeni bir aşk iddiası başlattı.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmese de, ikilinin samimi halleri ve magazin kulislerindeki bilgiler, aralarında romantik bir ilişki başladığını düşündürüyor.

Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı sevgili mi? Cemre Baysel'in yeni sevgilisi kim?

CEMRE BAYSEL'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Cemre Baysel'in son dönemde adından söz ettiren yeni sevgilisi, motor sporlarının genç ve dikkat çeken ismi Cem Bölükbaşı. 9 Şubat 1998 doğumlu olan Cem, Türkiye'de e-spordan gerçek pist yarışlarına geçiş yapan ilk isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Son olarak Formula 2 ve farklı yarış kategorilerinde ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı, spordaki başarıları kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Baysel ile romantik bir akşam yemeğinde görüntülenmesi, ikilinin yakınlaştığı ve belki de yeni bir aşka yelken açtığı yorumlarına yol açtı.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998'de İstanbul'da doğmuştur ve motor sporları dünyasında adından söz ettiren bir sporcudur. Küçük yaşlarda motokrosla başlayan tutkusu, e-spor yarışlarına yönelmesiyle farklı bir boyut kazandı.

I-Racing gibi simülasyon platformlarında uluslararası başarılar elde eden Cem, ardından gerçek pistlere geçiş yaparak Türkiye'de bir ilke imza attı. Formula 2, GT4 ve dayanıklılık yarışları gibi uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı, yalnızca spordaki yeteneğiyle değil, genç yaşına rağmen ulaştığı seviyelerle de dikkat çekiyor.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 doğumlu ve İzmirli bir oyuncudur. Uzun süre Aytaç Şaşmaz ile ilişki yaşayan Baysel, Türk televizyon dizilerinde önemli roller üstlenmiş ve geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Son olarak romantik komedi ve drama dizilerindeki performanslarıyla ekranlarda adından söz ettiren oyuncu, özel hayatındaki gelişmelerle de sıkça magazin gündeminde yer bulmaktadır.

Yeni aşk iddialarıyla sosyal medyada konuşulan Cemre Baysel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla takipçilerini merakta bırakıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.