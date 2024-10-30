Cemil Emre Yavaş'ın deprem tahmini buluşu çok konuşuldu. Depremleri 30 gün öncesinden tahmin eden algoritmayı geliştiren Cemil Emre Yavaş ile ekibi, deprem korkusuyla dike üstünde olan kentlere de umut ışığı oldu. Yavaş, geliştirdiği bu yenilikçi deprem projesi ile afet yönetiminde çığır açmayı hedefliyor. Peki, Cemil Emre Yavaş deprem tahmini nedir? Cemil Emre Yavaş İstanbul deprem tahmini ne?

CEMİL EMRE YAVAŞ DEPREM TAHMİNİ NEDİR?

ABD'de Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş'ın da aralarında bulunduğu bir ekip, Los Angeles gibi yüksek riskli bir deprem bölgesinde gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak yüzde 97,97 doğruluk oranıyla depremleri tahmin etmeyi başardı. Araştırma, bilim dergisi "Scientific Reports by Nature"de yayımlandı. Sismik tahmin alanında çığır açan bu başarı, özellikle deprem riski yüksek olan İstanbul gibi şehirler için büyük bir umut ışığı oluşturuyor.

-Araştırma başkanı Cemil Emre Yavaş: "Modelimizin yüzde 97,97 doğruluğa ulaşması, geleneksel yöntemlere göre büyük bir ilerleme sağlıyor ve yüksek riskli bölgelerde hayat kurtarabilecek kritik bilgiler sunuyor."

-Prof. Lei Chen: "Bu çalışma, makine öğreniminin afet risk yönetiminde kullanımını genişleterek hazırlık süreçlerinde gerçek bir fark oluşturabilecek tahmin araçları sunuyor."

-Prof. Yiming Ji: "Gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarının entegrasyonu, sismik tahmin alanında yeni ufuklar açmamızı sağladı."

ALGORİTMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirilen model, geçmişte yaşanan depremlere ilişkin tüm bilgiler, bölgenin sismik verileri, jeopolitik yapısı gibi depremle ilgili tüm verilerin sisteme girilmesini içeriyor. Tüm bu detaylı verilerin sisteme girişinin ardından yapay zeka devreye giriyor. Oluşturulan algoritmalarla sonraki 30 gün içinde yaşanabilecek depremlere ilişkin tahminler ortaya çıkıyor.

Cemil Emre Yavaş ve ekibi, her bölge için ayrı bir algoritma deniyor. Los Angeles için doğruluk oranı yüzde 69 seviyesine kadar geldi. San Diego'da ise bu oran yüzde 98'e çıktı.

İstanbul ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.