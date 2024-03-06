Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli?

Yeniden Refah Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli?

CEMAL ARIKAN KİMDİR?

Cemal Arıkan, 1977 yılında İstanbul'da doğmuş ve Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde aldığı eğitimi tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Arıkan, 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim görmüştür.

Ticaret ile uğraşan Arıkan, evli ve iki çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 tarihinde Saadet Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı olarak seçimlere katılmıştır. 2024 yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.