Cem Yılmaz sahneyi neden terk etti? Cem Yılmaz gösterisinde neden sinirlendi, ne oldu?

Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi. Son gösterisinde sahneyi terk eden Cem Yılmaz'ın neden sahneyi terk ettiği merak ediliyor. Cem Yılmaz sahneyi neden terk etti?

CEM YILMAZ SAHNEYİ NEDEN TERK ETTİ?

Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz son gösterisinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Taşkınlık çıkaran iki seyirciye tepki gösteren Yılmaz sahneyi terk ederken söz konusu kişilerin salondan çıkarılmasının ardından geri döndü.

CEM YILMAZ'IN GÖSTERİSİNDE NE OLDU?

Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini sosyal medyada şu ifadelerle anlattı; "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi. Kadın yüksek sesle devamlı 'Evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu." dedi.

CEM YILMAZ SAHNEYE GERİ DÖNDÜ MÜ?

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.