Üye Girişi
Haberler

Cem Yılmaz hasta mı? Gösterisini erken bitiren Cem Yılmaz'ın sağlık sorunu ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü komedyen Cem Yılmaz gösterileri ve filmleri ile akıllara kazınan isimler arasında. Esprili anlatımı ile kahkahaya boğan Cem Yılmaz hakkında sevenlerini korkutan bir gelişme yaşandı. Cem Yılmaz hasta mı? Gösterisini erken bitiren Cem Yılmaz'ın sağlık sorunu ne? İşte ayrıntılar...

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen sessizliğini bozdu.

"NEFES PROBLEMİM VAR"

Yeni gösterisindeki sağlık durumuyla ilgili çıkan söylentilere cevap veren Cem Yılmaz "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Gösteri esnasında anlatacaklarını unuttuğu da konuşan Yılmaz, bununla ilgili de "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte" cevabını verdi.

Cem Yılmaz hasta mı? Gösterisini erken bitiren Cem Yılmaz'ın sağlık sorunu ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cem Yılmaz Ünlüler Haberler.com Özel 3.Sayfa Gündem Magazin Sağlık Haberler

Bakmadan Geçme

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title