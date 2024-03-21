Ünlü komedyen Cem Yılmaz gösterileri ve filmleri ile akıllara kazınan isimler arasında. Esprili anlatımı ile kahkahaya boğan Cem Yılmaz hakkında sevenlerini korkutan bir gelişme yaşandı. Cem Yılmaz hasta mı? Gösterisini erken bitiren Cem Yılmaz'ın sağlık sorunu ne? İşte ayrıntılar...

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen sessizliğini bozdu.

"NEFES PROBLEMİM VAR"

Yeni gösterisindeki sağlık durumuyla ilgili çıkan söylentilere cevap veren Cem Yılmaz "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Gösteri esnasında anlatacaklarını unuttuğu da konuşan Yılmaz, bununla ilgili de "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte" cevabını verdi.