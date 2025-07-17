Soruşturma süreciyle yeniden gündeme gelen oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, hakkında talep edilen hapis cezası nedeniyle kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek başlatılan yasal süreç sonrası, başarılı oyuncunun ne yaptığı ve neden ceza talebiyle karşı karşıya kaldığı merak konusu oldu. Peki, Cem Yiğit Üzümoğlu ne yaptı? Cem Yiğit Üzümoğlu neden ceza aldı? İşte, detaylar…

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU NE YAPTI, NEDEN HAPİS CEZASI İSTENİYOR?

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle yargı sürecinin odağına yerleşti. 2 Nisan 2025 tarihinde yapılan tüketim boykot çağrısına verdiği destek, savcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "nefret ve ayrımcılık" suçları kapsamında değerlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu ne yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, sanıklar kamuoyunu ayrıştırıcı ifadelerle ekonomik faaliyeti engellemeye yönelik çağrılarda bulunmakla suçlanıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzümoğlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendisine yurt dışı çıkış yasağı getirilirken, ayda iki kez imza atma yükümlülüğü de uygulamaya konuldu.

Cem Yiğit Üzümoğlu neden ceza aldı

Hazırlanan iddianamede, Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddialar, "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "kişiler arasında ayrımcılık yaparak ekonomik faaliyeti engellemeye teşvik" gibi suçlamalara dayanıyor.

Son olarak NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesinde "Cevat" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Üzümoğlu, soruşturma sürecinin ardından kamuoyunun merakla takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Yargı süreci devam ederken, ünlü oyuncunun nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin vereceği karar şimdiden merak konusu oldu.

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