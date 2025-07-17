Soruşturma sürecine konu olmasıyla gündeme gelen Cem Yiğit Üzümoğlu, hakkında istenen hapis cezasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Gündemdeki gelişmelerin ardından, başarılı oyuncunun yaşı, kökeni ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu Türk mü? İşte ayrıntılar…

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Soruşturma süreciyle gündeme gelen ve hakkında istenen hapis cezasıyla adından söz ettiren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, son olarak NOW TV'nin Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar yapımındaki "Cevat" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Gündemdeki gelişmeler sonrası ünlü oyuncunun yaşamı, kariyeri ve kim olduğu merak konusu oldu.

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir

1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Cem Yiğit Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Tiyatro eğitimi süresince yurt dışında da çeşitli fiziksel tiyatro ve hareket eğitimi programlarına katılan Üzümoğlu, özellikle sahne performanslarıyla beğeni toplamıştır.

Profesyonel tiyatro kariyerine önemli sahne yapımlarıyla adım atan oyuncu, 2017 yılında sahnelediği Troas adlı oyunla Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında

Televizyon ekranlarına ilk çıkışı 2017 yapımı "Adı Efsane" dizisiyle oldu. Ardından Netflix'te yayınlanan "Hakan: Muhafız" dizisinde "Emir" karakteriyle uluslararası izleyiciyle buluştu. En büyük çıkışını ise Netflix belgesel dizisi "Rise of Empires: Ottoman"da Fatih Sultan Mehmed'i canlandırarak yaptı.

2024'te NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) karakterine hayat veren Üzümoğlu, performansıyla olumlu eleştiriler aldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu Türk mü

Ancak son dönemde oyuncunun ismi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan bir soruşturmayla da gündeme geldi. "Boykot çağrısı" kapsamında hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi. Gözaltına alınan Üzümoğlu, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu, hem sahne hem ekran projelerinde güçlü performanslarıyla tanınan bir sanatçı olurken, son dönemde hukuki sürecin gölgesinde kamuoyunun ilgiyle takip ettiği bir isim haline geldi. Oyunculuğuyla olduğu kadar gündeme gelen açıklamalarıyla da sosyal ve kültürel tartışmaların merkezine oturdu.