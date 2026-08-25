Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin göçmenleri ülkelerine geri gönderme planları üzerine yürütülen alevli tartışmaların ortasında, vatandaşları kökenlerine göre bölmeye karşı uyarıda bulundu.

ALMANYA CUMMHURBAŞKANI'NDAN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

Berlin'deki bir etkinlikte konuşan Steinmeier, "Anayasamız nettir: Birinci veya ikinci sınıf vatandaş yoktur," dedi. Steinmeier, doğal yollarla vatandaşlığa geçişle Alman olan kişilerin, doğuştan vatandaşlık kazananlarla aynı haklara sahip olduğunu vurguladı.

"Bizi Alman yapan sadece büyükbaba ve büyükannelerimizin kökenleri değildir. Damarlarımızda akan kan da değildir," diyen Steinmeier, önemli olanın ortak bir dil, özgürlük içinde barış içinde bir arada yaşama iradesi ve anayasaya bağlılık olduğunu ekledi.

"HASTANELER, BAKIM EVLERİ BUNUNLA AYAKTA DURUYOR"

Almanya'nın iş gücüne ihtiyacı olduğunu belirten Steinmeier, "Bu ülkede sistemin çalışması için göçmene ihtiyaç var. Hastaneler, bakım evleri ve özel sektör bununla ayakta duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA