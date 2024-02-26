Cem Karakeçili İYİ Parti'den istifa mı etti? Cem Karakeçili neden istifa etti?

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CEM KARAKEÇİLİ İYİ PARTİ'DEN İSTİFA MI ETTİ?

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, istifa açıklamasında tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımladığı İYİ Parti lideri Akşener için "En iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmektedir" dedi.

İYİ Parti'de son dönemlerde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Partide yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini yürüten Cem Karakeçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

"HER VEDA ZORDUR"

Karakeçili istifa mesajına "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" notunu düştü.

CEM KARAKEÇİLİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayan Karakeçili istifa mektubunda "En iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İstifa açıklamasında "Partinin idaresi siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür" diyen Karakeçili şu ifadeleri kullandı: