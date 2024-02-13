CEM KARACA'NIN FİLMİ VİZYONDAN KALDIRILDI MI? Film neden vizyondan kaldırıldı, ne oldu?

Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucu vizyondan kaldırıldı. Yapım şirketinden yapılan açıklamada "Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. İçten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak" denildi. CEM KARACA'NIN FİLMİ VİZYONDAN KALDIRILDI MI? Film neden vizyondan kaldırıldı, ne oldu?

CEM KARACA FİLMİ VİZYONDAN KALDIRILDI MI?

Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin çekimleri başladıktan kısa bir süre sonra sanatçının eşi İlkim Karaca, kullanılan şarkıların haklarının kendisine ait olduğunu belirterek dava açmıştı. Mahkeme tarafından gösterimi durdurma kararı, yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'na tebliğ edildi. Böylelikle Cem Karaca'nın hayatını anlatan film, gösterimden kaldırıldı.

FİLM NEDEN VİZYONDAN KALDIRILDI?

İlkim Karaca'yı haklı bulan mahkeme, talebin kabul edilmesi için Karaca'nın 3,5 milyon TL teminat ödemesine karar verdi. İlkim Karaca'nın ödemeyi yapmasının ardından film vizyondan kaldırıldı. Kararın ardından filmin yapım şirketinden yapılan açıklamada adaletin yerini bulacağı belirtildi. Mahkeme tarafından gösterimi durdurma kararı, yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'na tebliğ edildi. Böylelikle Cem Karaca'nın hayatını anlatan film, gösterimden kaldırıldı.

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