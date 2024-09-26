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Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir?

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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. Garipoğlu'nun mezarının açılması yönünde çıkan iddialar, kamuoyunda geniş yankı buldu. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir?

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Avukat Rezan Epözdemir, gelişmeyi duyurdu ve açıklamasında, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, talebimizi kabul etti. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verildi. Bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat gönderildi." ifadelerini kullandı. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MI?

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Avukat Rezan Epözdemir açıklamasında, 'Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur.' ifadelerini kullandı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir?

Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir?Rezan Epözdemir

MÜNEVVER KARABULUT NE ZAMAN ÖLDÜ?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi.
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Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir?
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Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

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