Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu?

Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından öldürülen 17 yaşındaki Münevver Karabulut cinayetinde, yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Cem Garipoğlu ne zaman öldü? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Detaylar haberimizdedir…

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI MI?

15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun mezarının açılması ve DNA tespiti yapılması konusunda ailenin talebi kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, talebimizi onaylayarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi" dedi.

CEM GARİPOĞLU, MÜNEVVER KARABULUT'U NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Münevver Karabulut'a yapılan otopside, adli tıp incelemelerine göre, vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere toplam 29 kesik bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, Karabulut'un başının, sağken gövdesinden ayrıldığı ve giysilerinde başka bir erkeğin sperm izlerine rastlandığı belirlendi. Ancak DNA testleri sonucu, bu spermlerin başka bir otopsi yapılan naaştan yanlışlıkla bulaştığı açıklandı.

Karabulut'un boynunda V şeklinde iki kesik, diğer kesiklerin konumu ve sırtında bulunan toprak izleri, uzmanlara göre sadist bir ayin esnasında işkence edilerek öldürüldüğüne işaret ediyor. Davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, Fatih Altaylı ile yaptığı programda, cinayetin bir Yahudi ayini olduğunu öne sürdü ve bunun "Mayasız Ayini" adında bir ritüel olduğunu belirtti. Bu ayine göre, aile içindeki 18 yaşına gelmiş bir erkek, rüştünü ispat etmek için bakire bir kızı öldürmek zorunda kalıyor.

Cem Garipoğlu'nun, cinayeti işledikten sonra Münevver Karabulut'un cesedini dedesi ve babaannesinin Etiler'deki evinin yakınındaki bir çöp konteynerine atması, avukat Epözdemir'e göre, bu ayinin bir parçası olarak rüştünü ispatlamak amacıyla yapılmış bir hareket olarak değerlendirildi.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NE ZAMAN OLDU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.