Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

Erzurum'da 5 katlı binanın çatısından düşen buz sarkıtları ve kar kütlesinin altında kalan 35 yaşındaki Poyraz Özoltulular ağır yaralandı; otomobil tamir ettiği sırada meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da 5 katlı binanın çatısından üzerine buz sarkıtları ve kar kütlesi düşen Poyraz Özoltulular (35), ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLİ TAMİR EDİYORDU

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü.

İLK MÜDAHALE ÇEVREDEKİLERDEN

Bir kişinin son anda kurtulduğu olayda yaralanan Poyraz Özoltulular'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise inceleme yapıp, görüntü aldı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer alıyor.

