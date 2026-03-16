Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı
Erzurum'da 5 katlı binanın çatısından üzerine buz sarkıtları ve kar kütlesi düşen Poyraz Özoltulular (35), ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOMOBİLİ TAMİR EDİYORDU
Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü.
İLK MÜDAHALE ÇEVREDEKİLERDEN
Bir kişinin son anda kurtulduğu olayda yaralanan Poyraz Özoltulular'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise inceleme yapıp, görüntü aldı.
O ANLAR KAMERADA
Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer alıyor.