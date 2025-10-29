Haberler

Çarşamba günü hangi diziler var? 29 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba günü hangi diziler var? 29 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: Ben Leman

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 EKİM

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

23:30 Cennetin Çocukları

02:25 Hayallerinin Peşinde

03:10 Taşacak Bu Deniz

Onur BAYRAM
