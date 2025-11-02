Çarpıntı CANLI izleme linki var mı?

OGM Pictures imzalı yapımın yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizinin senaryosunda ise güçlü kalemler Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice yer alıyor. Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı, etkileyici hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu. Peki, diziyi izlemek isteyenler için Çarpıntı'nın canlı yayın bağlantısı mevcut mu?

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

ASLI'NIN YENİ HAYATI

Kalp nakli sonrası ikinci bir yaşama başlayan Aslı, yeni kalbiyle adeta yeniden doğar. Reyhan için bu süreç, kızının bir parçasının hâlâ yaşadığı düşüncesiyle teselli bulduğu bir dönemdir. Ancak Hülya, kızına hayat veren kalbin zengin bir aileden geliyor olmasını farklı bir fırsat olarak görür. Bu durum, iki anneyi birbirine karşıt konumlara getirir.

Aras ise Aslı'nın varlığından ilk başta rahatsız olsa da zamanla aralarındaki duygusal bağın önüne geçemez. İkilinin kaderleri, geçmişin sırlarıyla iç içe geçerken büyük yüzleşmelerin kapısı aralanır.

ÇARPINTI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Çarpıntı, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler, Star TV'nin yayın akışındaki güncel bölümleri izleyebilir.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Usta oyuncular ile genç yetenekleri buluşturan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide şu isimler yer alıyor:

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş.

ÇARPINTI DİZİSİNİN HİKÂYESİ

Çarpıntı, kalp nakli bekleyen Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) umut dolu ama bir o kadar da zorlu yaşam mücadelesine odaklanıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir kadındır. Dizinin merkezinde, Aslı'nın nakil sonrası yeniden inşa ettiği hayat, iki aile arasında yaşanan çatışmalar ve geçmişten gelen sırların şekillendirdiği yeni duygular yer alıyor.