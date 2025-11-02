Haberler

Çarpıntı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarpıntı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekran yolculuğuna kısa süre kala paylaşılan yeni fragmanıyla "Çarpıntı" dizisi, izleyicilerin ilgisini doruk noktasına taşıdı. Fragmanda Reyhan'ın kızını kaybetmesinin ardından yaşadığı tarifsiz acıyı yürek burkan çığlıklarla dile getirdiği anlar izleyenleri derinden sarsıyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapım, OGM Pictures imzasını taşıyor ve Onur Güvenatam tarafından hayata geçiriliyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizinin senaryosu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice gibi deneyimli kalemlerin ortak çalışmasıyla şekilleniyor. Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak "Çarpıntı", yayın sonrası tek parça halinde de izlenebilecek. Peki, merakla beklenen yapımın 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÇARPINTI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

Star TV'nin resmi kanallarında yayınlanan "Çarpıntı" dizisinin 8. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yeni tanıtımda hem duygusal hem de gerilim dolu sahneler öne çıkarken, karakterlerin yaşadığı iç çatışmalar dizinin temposunu bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca fragmanla birlikte paylaşılan kısa tanıtım videoları da dizinin heyecanını artırarak seyirciyi bir sonraki bölüme hazırlıyor.

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) yaşam savaşını merkezine alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütürken hayatın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Aslı'nın kalp nakli sonrası değişen hayatı, hem aile içinde hem de çevresinde yeni krizlerin doğmasına neden oluyor. Farklı ailelerin yollarının kesişmesiyle yaşanan yüzleşmeler, sırlar ve beklenmedik aşk hikâyeleri, "Çarpıntı"nın duygusal temelini oluşturuyor.

Çarpıntı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizi, usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiriyor. Kadroda Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş yer alıyor. Oyuncuların güçlü performansları ve karakterlerin derinliği, "Çarpıntı"nın ekranlarda kısa sürede dikkat çekmesini sağlıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.