Üye Girişi
Haberler

Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP'nin Tekirdağ Belediye Başkan adayı olan Candan Yüceer'in yaşamı, kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında bilgiler. Yüceer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi merak edilenler bu haberimizde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Tekirdağ Belediye Başkan adayı ise Candan Yüceer oldu. Candan Yüceer kimdir? Candan Yüceer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu. 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Tekirdağ Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title