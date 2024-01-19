Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri!

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri araştırılan konular arasında yer alıyor. Canan Kaftancıoğlu 3 Şubat 1972 tarihinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. Arama motorlarında Canan Kaftancıoğlu özel hayatı sorgulatılıyor. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde...

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu, 3 Şubat 1972 tarihinde Mesudiye, Ordu'da dünyaya gelmiştir. Türk hekim ve siyasetçi. 14 Haziran 2022'den önce resmî, sonrasında ise fiilî olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olmuştur. Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında mezun olduğu üniversitenin Adli Tıp bölümünde ihtisasa başladı ve 2000 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Doktoru (Adli Tabip) oldu. İhtisas öncesi Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

CANAN KAFTANCIOĞLU EŞİ KİM?

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı. Kaftancıoğlu 23 yıllık eşiyle yollarını 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi'nde görülen anlaşmalı boşanma davasıyla ayırdı.