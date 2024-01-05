Canan Güllü kimdir? Halk Tv konuğu Canan Güllü kaç yaşında, nereli? Canan Güllü biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Canan Güllü kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Canan Güllü kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Canan Güllü kimdir? Canan Güllü kaç yaşında, nereli? Canan Güllü biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CANAN GÜLLÜ KİMDİR?

Canan Güllü, 1962 yılında doğdu. Türk kadın hakları savunucusu, aktivist, organizatör ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu başkanı. Canan Güllü kadınların yönetim, istihdam ve eğitime katılımlarını artırmak için faaliyetler yürüttü. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet konularında uzun yıllar yasa yapım süreçlerinde çalışmalarda bulundu. 2014 yılında TKDF'nin devraldığı, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti önleme ve müdahaleye yönelik çalışan ilk ve tek hat olan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın kuruluşundan itibaren başarılı ve kararlı bir işleyişine katkıda bulundu. 81 il ve 600 ilçede ensest konusunda saha çalışması gerçekleştirdi ve Türkiye'de konuşulması tabu olan Ensest Atlası'nı hazırladı.