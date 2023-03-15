Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Can Verel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Can Verel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Can Verel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Can Verel'in hayatını araştırıyor. Peki, Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
CAN VEREL KİMDİR?
Can Verel (d. 1982, İstanbul), Türk oyuncu. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel ve sinema sanatçısı Bahar Erdeniz'in oğludur. 1982 yılında İstanbul'da doğan Can Verel ailesinin tek çocuğudur. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almıştır. Birçok dizide rol alan oyuncu Yemin dizisinde oynadığı Kemal Tarhun karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır.
Filmografisi
- Omuz Omuza (2004)
- Selena (2006) / Alekto
- Gemilerde Talim Var (2007)
- Hayat Güzeldir (2008) / Levent
- Arka Sokaklar (2011) / Semih
- Papatyam (2009-2011) / Vedat
- İstanbullu Gelin (2017) / Konuk oyuncu
- Sen Anlat Karadeniz (2018) / Volkan
- Yemin (2019-2022) / Kemal Tarhun
- Leylifer (Yakında) / Aziz