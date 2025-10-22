Can Kızıltuğ kimdir? Bahar dizisinin Yusuf'u Can Kızıltuğ kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Bahar dizisinde canlandırdığı Yusuf karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Can Kızıltuğ, hem müzisyen hem de oyuncu kimliğiyle öne çıkan çok yönlü bir sanatçıdır. İzmir doğumlu olan Kızıltuğ, eğitim hayatını sanat temelli kurarak genç yaşta sahneyle tanışmış; hem müzik kariyeri hem de ekran performanslarıyla beğeni toplamıştır. Peki, Bahar dizisinin Yusuf'u Can Kızıltuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli ve bugüne kadar hangi projelerde yer aldı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN KIZILTUĞ KİMDİR?

Can Kızıltuğ; müzisyen, şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu olarak sanatın farklı alanlarında üretim yapan çok yönlü bir isimdir. 10 Aralık 1994 tarihinde İzmir'de doğan Kızıltuğ, özellikle son yıllarda televizyon projelerinde ve müzik kariyerindeki adımlarıyla adından söz ettirmektedir. Sanat yolculuğuna küçük yaşlarda müzikle başlayan sanatçı, eğitimini de bu alanda şekillendirmiştir.

Liseyi İzmir Buca'daki Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Anadolu Lisesi'nde müzik bölümünde tamamlayan Kızıltuğ, mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşınarak sahne sanatlarına yönelmiştir. 2013 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı kazanarak tiyatro eğitimi almaya başlamış ve oyunculuk alanında da profesyonel gelişimini sürdürmüştür.

Can Kızıltuğ'un kariyeri hem müzik hem de oyunculuk alanlarında paralel şekilde ilerlemiştir. 2016 yılında GZone'un "Rainbow Anthems" projesinde yer alarak profesyonel müzik hayatına adım atmış; ardından 2017'de yayımlanan "Ateş Ediyor" adlı single çalışmasıyla dikkat çekmiştir. Aynı dönemde oyunculuğa da yönelerek popüler dizilerde rol almaya başlamıştır.

Bugüne kadar hem ekran hem de müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinen Kızıltuğ, üretkenliği ve çok yönlü sanat anlayışıyla dikkat çeken bir sanatçıdır.

CAN KIZILTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Can Kızıltuğ, 10 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Genç yaşta başladığı sanat kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürerek hem müzik hem de oyunculuk alanlarında önemli projelerde yer almıştır.

CAN KIZILTUĞ NERELİ?

Can Kızıltuğ, İzmir doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Sanat eğitimine İzmir'in Buca ilçesindeki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik bölümünde başlamıştır. Lise sonrası İstanbul'a taşınarak oyunculuk eğitimine yönelmiştir. İzmir'de geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun müzik ve sahne sanatlarına olan ilgisinin temelini oluşturmuştur.

CAN KIZILTUĞ'UN KARİYERİ

Can Kızıltuğ'un oyunculuk kariyeri, 2017 yılında rol aldığı Çukur dizisiyle başlamıştır. Bu ilk deneyimi sonrası, 2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde yer almış ve burada daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

2023 yılı ise Kızıltuğ için oldukça üretken geçmiştir. Bu yıl içerisinde hem "Komutan" adlı sinema filminde oynamış hem de televizyon ekranlarında "Dönence" dizisinde izleyiciyle buluşmuştur. Bu projeler, onun oyunculuk kariyerindeki çeşitliliği ve gelişimini yansıtmaktadır.

Kariyerini hem müzik hem de oyunculuk alanında sürdüren Can Kızıltuğ, gelecekte de bu iki alanda yeni projelerle izleyici ve dinleyicileriyle buluşmayı sürdürmektedir.

Can Kızıltuğ, müziğe lise yıllarında başlamış, profesyonel anlamda ise ilk çıkışını 2016 yılında GZone'un Rainbow Anthems adlı projede yer alarak yapmıştır. Bu projede, Atiye Deniz'in "Maazallah" şarkısında yer alan Kızıltuğ, dikkat çeken vokaliyle beğeni kazanmıştır.

2017 yılında ise ilk solo çalışması olan "Ateş Ediyor" adlı single'ı yayınlamıştır. Sözü ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Catwork'e ait olan şarkı, Sony Music etiketiyle yayımlanmıştır. Aynı yıl bu şarkıya klip çekilerek dijital platformlarda da yer bulmuştur. Ayrıca 2 Mayıs 2017 tarihinde TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" programına konuk sanatçı olarak katılarak müzik performansıyla izleyici karşısına çıkmıştır.