Üye Girişi
Haberler

Can Kıraç kimdir? Can Kıraç nereli? Can Kıraç kaç yaşında öldü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli bir rol oynayan, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Can Kıraç'ın vefatı, Türkiye iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Can Kıraç kimdir? Can Kıraç kaç yaşında öldü, nereli?

CAN KIRAÇ KİMDİR?

22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğan Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1949-50'de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı.

29 Ağustos 1950'de Ankara'da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi'nde Bernar Nahum'un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç'un ortağı olduğu İzmir'deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul'a dönerek holdingin Otomotiv Grubu'nda çalışmaya başladı.

1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi'ne giren Kıraç, 1982'de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984'te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987'de de başkanı oldu.

Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti'nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu'ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.

Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Mehmet Gündem'in yazdığı Can Kıraç Antika Adam ve Can Kıraç Eldivensiz Adam başlıklı kitaplar 2017 yılında yayımlanmıştır.

Can Kıraç kimdir? Can Kıraç kaç yaşında öldü, nereli?

CAN KIRAÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

İlgili Haberler
Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir?Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir?
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Koç Holding İnan Kıraç Can Kıraç Türkiye 3.Sayfa Gündem İş Dünyası Yaşam Haberler

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Genç kadın otel odasında dehşeti yaşadı: Bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı

Genç kadın otel odasında dehşeti yaşadı: Bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

Bakmadan Geçme

Yaşar Yakış öldü mü, neden öldü? Yaşar Yakış'ın hastalığı nedir? Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, nereli? Yaşar Yakış öldü mü? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 26 Haziran! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak? SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ALES/2 geç başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/2 2024 başvuru ücreti ne kadar? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir? Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir? Can Kıraç kimdir? Can Kıraç nereli? Can Kıraç kaç yaşında öldü? Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi? "Password Türkiye" ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir?
DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title