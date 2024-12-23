Dramatik öyküsüyle dikkat çeken 'Can Borcu', aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları ele alıyor. Karakterlerin kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşmesi, çözülmeyi bekleyen düğümlerin artmasına neden oluyor. Hangi sırların açığa çıkacağı ve hangi bağların kopacağı merak konusu. Can Borcu karakterleri kim?

CAN BORCU KARAKTERLERİ KİM?

Emel:

Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, rolü ile ilgili ilk kez konuştu

Can Borcu'nun hikayesi, anlatımı, aile konusuna hassas yaklaşımı ve perspektifinin bir oyuncu olarak kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Tugay, "İzleyici, gerçekçi bir anlatımla kavramları biraz sorgulayacak, aileye ve insana dair birçok şey bulacak. Benim hayat verdiğim Emel karakteri, gücü elinde tutmak isteyen, kendi doğrularını söylemekten çekinmeyen, geçmişte yaşadıklarından dolayı gardı yüksek bir kadın" dedi.

Saban:

Ebru Özkan Saban, rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Tek istediği huzurlu bir yaşam... Hikayemiz iç içe geçmiş bağlantılı hayatları barındırıyor!"

Karakteri ve hikayeyi çok sevdiği için bu projede yer almak istediğini belirten Ebru Özkan Saban, "Hikayemiz oldukça sürükleyici ve iç içe geçmiş bağlantılı hayatlar barındırıyor. Handan, hayatın zorluklarıyla başa çıkmış, emeğiyle para kazanmış, kendi halinde bir kadın. Aşkı bulmuş, evlenmiş ve üç evlat dünyaya getirmiş. Usta-çırak ilişkisiyle bir meslek edinmiş. Tek isteği ise huzurlu ve sağlıklı bir yaşam" dedi.

Yaşar:

Dizide Yaşar karakterine hayat veren usta oyuncu Cüneyt Mete, projeye dair açıklamalarda bulundu.

Senaryoyla ilk tanışma sürecini anlatan Mete; "Proje teklifi ilk geldiğinde 2 bölüm senaryo gönderildi. Çok akıcı bir hikaye vardı ve ters köşeleriyle beni hemen içine çekti. 3. ve 4. bölümlerde neler olacağını merakla bekledim. 'Yaşar' ise oyun alanı geniş, eğlenceli ve hayatın içinden bir karakter. Tüm bu unsurlar bir araya gelince projede yer alma kararı aldım. Yaşar, 48 yaşında, hayatını "Ne iş olsa yaparım" felsefesiyle sürdüren, evli bir adam. Yaşar, illegal dünyanın kıyısında gezinse de hiçbir zaman ana aktör olamamış biri. Ancak bu dünyanın nimetlerinden faydalanmayı bilen, ufak tefek karanlık işlere bulaşmış ve sırlarla dolu bir karakter" dedi.

CAN BORCU GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin başrollerinde yer aldığı dizide bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, hayat kadar gerçek hikayesi anlatılacak.

Can Borcu, gerçek bir hikayeden uyarlama değil; tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor.

CAN BORCU KONUSU NE?

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

CAN BORCU OYUNCULARI KİM?

Can Borcu'nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.