Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Yaşanan olaylar sonrası gündem olan isim hakkında Can Atalay kimdir? Can Atalay kaç yaşında, nereli, evli mi gibi konular araştırıldı.

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 24 Mart 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Türk avukat ve siyasetçi. Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçildi.