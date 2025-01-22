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Çamlıca'da neden yangın çıktı? İstanbul yangın son dakika!

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Çamlıca'da meydana gelen yangın, İstanbul'da büyük bir paniğe yol açtı. Çamlıca yangını neden çıktı ve yangına neyin sebep olduğu soruları herkesin gündeminde yer alıyor. Peki, Çamlıca'da neden yangın çıktı? İşte detaylar...

İstanbul'un önemli bölgelerinden biri olan Çamlıca, yangınla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Çevre sakinleri yangının çıkış sebebini merak ederken, Çamlıca'da neden yangın çıktığı konusunda resmi açıklamalar bekleniyor. Peki, Çamlıca'da neden yangın çıktı? İstanbul yangın son dakika!

ÇAMLICA'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı. İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıca'da neden yangın çıktı? İstanbul yangın son dakika!

Çamlıca'da neden yangın çıktı? İstanbul yangın son dakika!

Çamlıca'da neden yangın çıktı? İstanbul yangın son dakika!
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