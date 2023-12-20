Yeni yıl ile birlikte birçok evde ve iş yerinde yeni yıla özel yılbaşı ağacı süslemesi yapılırken Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi?

Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Sorusu, son zamanlarda sosyal medya platformları üzerinde yer almakta olan videoların ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırma konusu oldu. Her yılbaşında tartışma konusu olan yılbaşı ağacı süslemek hakkında bu yıl Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Sorusu araştırılıyor. Peki, Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi?

ÇAM AĞACI SÜSLEMEK TÜRK GELENEĞİ Mİ?

Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Noel'de ve pek çok ülkede yılbaşında çam ağacı süsleme geleneğinin Türklere özgü bir gelenek olduğunu söyledi. Çığ'a göre, bu geleneğin kökeni Orta Asya Türk toplumlarının kutladığı Nardugan Bayramı.

NARDUGAN BAYRAMI NEDİR?

ÖZEL üniversitede görevli akademisyen Eski Çağ tarihi uzmanı Bahtiyar Aydın, Hristiyanların 24 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğumu olarak kutladıkları Noel'in aslında Ön Türkler'de yılın son günü olarak kutlanan 'Nardugan Bayramı' olduğunu söyledi. Aydın ; çam ağacı, geyik, kış geceleri çocukları sevindirmek için hediyeler dağıtan 'Ayaz Ata' gibi kavram ve sembollerin tamamının ise eski Türk kültüründen alınma olduğunu dile getirdi.