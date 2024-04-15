Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? 325 euro destek ne kadar?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışan annelere 325 Euro destek ne kadar ve SGK'dan çalışan annelere 325 Euro destek başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle ilgili açıklamada bulundu. SGK annelere 325 Euro destek sağlanacağı gündeme geliyor. Peki, Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? 325 euro destek ne kadar?

ÇALIŞAN ANNEYE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek sağlanacak.

DESTEK ŞARTLARI

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabiliyor.

Bakıcının ise 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? 325 euro destek ne kadar?

325 EURO DESTEK NE KADAR?

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Vedat Işıkhan Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Atış poligonunda intihar eden doktor kim? Bitcoin yüzünden mi intihar etti? Doktor neden intihar etti, ne oldu? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özeti! Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündemde! İran- İsrail arasında neler oluyor? İran, İsrail'e neden saldırdı? İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2024 | Bursluluk belgesi nereden alınır? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz neden tutuklandı, ifadesinde ne söyledi? Teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı? İran, İsrail'e neden saldırıyor? İran İsrail arasında ne oldu? TÜİK Şubat ayı işsizlik oranı ne oldu? İşsizlik oranı azaldı mı, arttı mı? Şubat ayı işsizlik verileri ne? Bu meyve kanser hücrelerini yok ediyor! Mesane, mide, karaciğer dostu kızılcık faydaları neler, nasıl tüketilir? Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu? Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Deprem kira yardımı ne zaman yatacak? Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? 325 euro destek ne kadar? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, Now TV
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title