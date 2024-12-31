Çağlar Ertuğrul hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Çağlar Ertuğrul kimdir kaç yaşında

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Çağlar Ertuğrul hakkında merak edilenler gündemde. Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Çağlar Ertuğrul hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, evli mi? Çağlar Ertuğrul hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul (d. 5 Kasım 1987, İzmir), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı. Kendisine ait bir Youtube kanalı olup buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesinde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne aldı. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Vahide Gördüm'ün 35 Buçuk Akademisi'nde 1 yıl eğitim gördü. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin başrolünde yer aldı. Filmde Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etti. Film 170.000 TL olan bütçesinin çok üzerinde 3 milyon TL hasılata ulaştı. Bu filmin ardından tanındı. Benim İçin Üzülme dizisinden teklif gelmesiyle birlikte makine mühendisliğinden vazgeçip oyunculuk kariyerine odaklandı. 2016-2017'de West Hollywood, Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu'nda metot oyunculuğu ve doğaçlama komedi üzerine konservatuvar eğitimi aldı.

Oyuncu 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2015 yılında ise Burak Aksak'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bana Masal Anlatma'da yer aldı ve Medcezir isimli televizyon dizisinde oynadı. 2016 yılında aksiyon filmi Dağ 2 vizyona girdi ve o senenin en çok izlenen sinema filmi oldu. 2017'de komedi türündeki Biz Size Döneriz sinema filminde yer aldı ve Fazilet Hanım ve Kızları isimli dram ağırlıklı televizyon dizisinde oynadı. 50 bölüm süren dizi 2 sezon yayımlandı ve 50'den fazla ülkeye satıldı. 2018 yılında dizi devam ederken Ailecek Şaşkınız isimli sinema filminde yardımcı rolde yer aldı. Film o sene ülkede en çok izlenen üçüncü film oldu. Sinema filmlerine romantik komedi olan Yanımda Kal (2018) ve dram olan Kızım Gibi Kokuyorsun (2019) ile devam etti.

2019-2020 yılları arasında yayınlanan Afili Aşk isimli televizyon dizisinde Burcu Özberk ile birlikte oynadı. Buradaki rolü ile 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Teşkilat isimli dizinin başrolünde yer almıştır. Dizi yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Bu dizideki çalışmasıyla 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ödül aldı. Haluk Bilginer'den sonra iki farklı kategoride Altın Kelebek alan ikinci erkek oyuncu oldu. 2 sezon yer aldığı aksiyon türündeki Teşkilat dizisinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ayrıldı. Blu TV yapımı olan Magarsus çekimleri için kilo aldı.

ÇAĞLAR ERTUĞRULO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Çağlar Ertuğrul O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.