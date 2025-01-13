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Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim?

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Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında görüntülenen ünlü model, "15 yaş küçük sevgilisi" iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Şıkel'in açıklamaları, "Çağla Şıkel'in sevgilisi kim?" sorusunu daha da merak uyandırdı.

Çağla Şıkel, yeni sevgilisiyle ilgili ortaya atılan iddialarla gündeme oturdu. Ünlü mankenin, kendisinden 15 yaş küçük biriyle ilişki yaşadığına dair söylentilere sosyal medya hesabından yanıt vermesi dikkat çekti. "Çağla Şıkel'in sevgilisi kim?" ve "Yaş farkı iddiası doğru mu?" gibi sorular kamuoyunda sıkça konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanından çıkarken görüntülenen Çağla Şıkel, iddiaların ardından açıklama yaparak tepkisini dile getirdi. Peki, Çağla Şikel'in sevgilisi kim? Çağla Şikel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLA ŞIKEL'İN SEVGİLİSİ KİM?

Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle bir mekandan çıkarken kameralara yakalanması, magazin gündemini hareketlendirdi. Şıkel'in flaşların patlaması karşısındaki sakin tavrı ve kameralara gülümsemesi, iddialara mesafeli bir duruş sergilediğini düşündürdü.

Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim?

ÇAĞLA ŞİKEL'İN SEVGİLİSİ KAÇ YAŞINDA?

Bazı haber kaynaklarında Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edildi. Ancak ünlü manken, bu iddialara net bir şekilde karşı çıkarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentileri yalanladı. "Bu tür haberleri yapmadan önce araştırma yapmak bu kadar zor olmamalı" sözleri, Şıkel'in rahatsızlığını gözler önüne serdi.

Olayın ardından Çağla Şıkel'in magazin dünyasında özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği bir kez daha görüldü. Daha önce de benzer haberlerle gündeme gelen Şıkel, ilişkileriyle ilgili spekülasyonlara karşı mesafeli bir duruş sergiliyor.

Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim?

Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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