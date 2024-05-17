Çağla Şıkel ayaklarını mı paylaştı? Çağla Şıkel neden video paylaştı?

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, bu kez ayaklarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğrafa "Çağla Şıkel'in ayakları" notu eklendi. Ünlü model de bu paylaşımlara duyarsız kalmayarak ayaklarının fotoğrafını paylaşarak tartışmaları bitirdi. Çağla Şıkel ayaklarını mı paylaştı? Çağla Şıkel ne videosu paylaştı? İşte detaylar...

ÇAĞLA ŞIKEL AYAKLARINI NEDEN PAYLAŞTI?

Son dönemde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettiren Çağla Şıkel, bu kez sosyal medyada dolaşıma sokulan bir ayak videosuyla gündeme geldi.

"BU GERÇEK OLAMAZ"

Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyenler "Bu gerçek olamaz", "Uzaylı ayağı gibi", "Topuklu giymekten herhalde" şeklinde yorumlar yaptı.

Çağla Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını göstererek bahsi geçen iddiayı çürütmeyi başardı.