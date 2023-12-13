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Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

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Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Dizi, herhangi bir değişiklik olmazsa yeni yılın ilk cuma akşamı yayınlanacak.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Gaddar dizisinden ilk fragman geldi.

ASKERDEN DÖNEN DAĞHAN2IN DEĞİŞEN HAYATI ANLATILIYOR

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve şimdiden büyük bir merakla beklenen dizide uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatının değişimi konu alınıyor. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray'ın Gaddar şarkısı eşlik ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tanıtımı büyük bir ilgi gören Gaddar dizisi, bir değişiklik yapılmadığı takdirde yılın ilk cuma akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Çağatay Ulusoy Televizyon Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

yaşlanmış bu arkadaş.

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