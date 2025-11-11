C130 uçak kaç kişilik, özellikleri nedir? C130 kargo uçağı personel kapasitesi ve özellikleri nelerdir?

C130 uçak özellikleri! C-130 Hercules, dört turboprop motoruyla güçlü bir taktik nakliye uçağı olarak öne çıkar. Hem savaş hem de barış dönemlerinde görev alabilen bu uçak, geniş taşıma kapasitesiyle farklı konfigürasyonlarda kullanılabilmektedir.

C130 KARGO UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

C-130 Hercules, dört adet Allison T56-A-15 turboprop motorla donatılmış, kısa pistlerde kalkış ve iniş yapabilen taktik bir nakliye uçağıdır. Yaklaşık 29,8 metre uzunluğunda, 40,4 metre kanat açıklığında ve 11,9 metre yüksekliğindedir. Boş ağırlığı 34 ton civarında olan uçağın azami kalkış ağırlığı ise yaklaşık 70 tondur. Uçak, 590 kilometre/saat azami hıza ulaşabilir ve yük durumuna bağlı olarak 3.800 kilometreye kadar menzil sunar. Yaklaşık 8.600 metreye kadar çıkabilen uçuş tavanı ile her türlü hava koşulunda görev icra edebilir.

C-130'un gövdesi dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve zorlu arazi şartlarında iniş-kalkış yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede dağlık bölgeler, çöller veya geçici pistler gibi elverişsiz alanlarda dahi operasyonel görev yapabilir. Bu özelliği, onu hem askeri hem de insani yardım operasyonlarında en güvenilir hava araçlarından biri konumuna getirmiştir.

C130 KARGO UÇAĞI KAÇ KİŞİLİK?

C-130 genellikle beş kişilik bir mürettebat tarafından yönetilir. Bu ekipte iki pilot, bir seyrüsefer subayı (navigatör), bir uçuş mühendisi ve bir yükleme uzmanı (loadmaster) bulunur. Ancak modern versiyonlarında, gelişmiş sistemlerin kullanımı sayesinde bazı görevlerde daha az personelle de uçuş gerçekleştirilebilmektedir.

Uçak, personel taşıma kapasitesi açısından da oldukça geniştir. Standart konfigürasyonda yaklaşık 92 tam teçhizatlı askeri personel taşıyabilir. Ambulans konfigürasyonunda ise 64 sedye ve iki sağlık personeli kapasitesine sahiptir. Bu özellikleri, C-130'u hem askeri birlik taşımada hem de yaralı tahliyesinde önemli bir hava aracı haline getirir.

C130 HANGİ ÜLKENİN, KİM ÜRETİYOR?

C-130 Hercules, ABD merkezli Lockheed Martin tarafından üretilmektedir. İlk kez 1950'li yıllarda geliştirilen bu model, o tarihten itibaren farklı versiyonlarıyla üretime devam etmektedir. Lockheed Martin'in ürettiği bu uçak, birçok ülke tarafından kullanılmakta ve çeşitli görev profillerine göre özelleştirilmiş versiyonlarla hizmet vermektedir.

Zaman içinde geliştirilen modeller arasında C-130H ve C-130E standart nakliye versiyonları olarak öne çıkarken, C-130J Super Hercules dijital kokpiti ve geliştirilmiş motorlarıyla modernize edilmiş bir varyanttır. Ayrıca KC-130 hava yakıt ikmal versiyonu, AC-130 silahlı saldırı uçağı ve LC-130 ise kayaklı iniş takımlarıyla Antarktika görevlerinde kullanılan özel modeller arasında yer almaktadır.

C130 UÇAK KAÇ TON, NE TAŞIR?

C-130'un yük taşıma kapasitesi oldukça yüksektir. Uçak, yaklaşık 20 ton yük taşıyabilir; bazı modellerde bu kapasite 21 tondan fazladır. Bu sayede askeri araçlar, topçu sistemleri, paletli yükler veya çeşitli ekipmanlar taşınabilir. Ayrıca arka rampası sayesinde büyük yüklerin kolayca yüklenip boşaltılması mümkündür.

C-130 yalnızca kargo taşımacılığıyla sınırlı değildir. Acil durumlarda ambulans konfigürasyonuna dönüştürülerek yaralı tahliyesinde kullanılabilir. Bunun yanında, 2-3 araç veya büyük hacimli malzemeleri taşımaya uygun yapısıyla hem lojistik hem de insani yardım görevlerinde önemli bir rol üstlenir.