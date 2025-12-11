Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ile birlikte İngiltere'ye gitmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüler ortaya çıktı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki tarihi soygun sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13'e yükselmişti.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti. Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın oldukça sakin olmaları da dikkati çekti.

ALTINLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Süreç bu şekilde devam ederken, adli emanetten çalınan altınların bir kısmının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, külçe altınların ve farklı ebatlardaki takıların yer alması dikkat çekti. Bu altınlar farklı bir operasyon kapsamında yakalanmış, ardından adli emanet odasına getirilmişti.

GÜNÜ GÜNÜNE HESAPLADI

Ayrıca Timurtaş, bürodaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak'ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti. Zanlının, soygun tarihi olan 13 Kasım'ı da özellikle seçtiği ortaya çıktı. 13 Kasım'ın Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, Timurtaş'ın bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.