Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye'nin genç ve yetenekli oyuncuları arasında yer alan Büşra Develi, hem dizi hem de sinema projeleriyle adından söz ettiren bir isim. Güzelliği, duru oyunculuğu ve farklı projelerdeki performanslarıyla dikkat çeken Develi, kariyerine genç yaşta adım atmış ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Eğitimine tiyatro temelli bir alanda başlayan oyuncu, kamera önü projeleriyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Büşra Develi ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, Türk dizi ve sinema sektöründe genç yaşına rağmen dikkat çekici projelere imza atmış başarılı bir oyuncudur. 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğan Develi, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymuştur. İlköğretim yıllarından sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış ve üniversiteye kadar eğitim hayatını burada sürdürmüştür.

Oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan Büşra Develi, burada Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda eğitim almaya başlamıştır. Ancak aldığı yoğun dizi ve film teklifleri nedeniyle eğitimine ara verip profesyonel oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

BÜŞRA DEVELİ KAÇ YAŞINDA?

25 Ağustos 1993 doğumlu olan Büşra Develi, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

BÜŞRA DEVELİ NERELİ?

Büşra Develi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul çağında ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, üniversite eğitimi için ise İstanbul'a gitmiştir.

BÜŞRA DEVELİ'NİN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle adım atan Büşra Develi, bu projede "Selin" karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Aynı yıl İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" adlı klibinde yer alarak ekranlarda daha fazla görünür hale geldi.

2016'da "Tatlı İntikam" dizisinde, 2017'de ise Azra Kohen'in çok satan kitabından uyarlanan "Fi" dizisinde "Bilge" karakteriyle yer aldı. Yine 2017'de "Arada" adlı filmde ve Oscar adayı "Ayla" filminde rol aldı.

2018'de Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrol oynadığı "Hadi Be Oğlum" filminde "Leyla" karakterini canlandırdı. Aynı yıl "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde "Eleni" rolüyle tarihi bir karakteri ekrana taşıdı.

Dizi ve sinema dünyasında hem dramatik hem romantik rollerde kendini kanıtlayan Develi, başarılı performansları ve doğal oyunculuğuyla genç kuşağın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.