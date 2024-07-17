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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Gemlik, Osmangazi 17-18 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ Nilüfer, Gemlik, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Temmuz su kesintisi saatleri!

17 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

BALIKPAZARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 15:45

Aciklama: İÇME SUYU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KesimTarihi: 16/07/2024 11:46

DR.ZİYA KAYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2024 14:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2024 16:00

Aciklama: Dr. Ziya Kaya Mh. Özgür SK. civarında içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 17/07/2024 14:50

HAMİDİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 18:00

Aciklama: İÇME SUYU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KesimTarihi: 16/07/2024 18:05

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Demirci Mahallesi ve civarinda 11.07.2024-11.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 11/07/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ÇELTİKKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/07/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/07/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi C4 K4 alt bölgesinde bulunan Çeltikköy Mahallesi ve civarinda 09.07.2024-19.07.2024 tarihleri arasinda 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir.

KesimTarihi: 08/07/2024 16:30

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