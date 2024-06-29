Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Haziran Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Haziran su kesintisi saatleri!

29 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YILDIRIM İLÇESİ; C4 - D20 / C4 - D22 Alt bölgesinde bulunan, Millet Mahallesi Ova Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.06.2024 tarihinde 15.00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/06/2024 15:00 ~ 29/06/2024 17:00

Kesim Zamanı:29/06/2024 15:00

---

Osmangazi İlçesi Gökçeören Mahallesi ve civarında arıza nedeniyle 29/06/2024 tarihinde saat 15:40 İle 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/06/2024 15:40 ~ 29/06/2024 20:00

Kesim Zamanı:29/06/2024 15:40

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Osmangazi Yıldırım İnegöl Buski Bursa Gündem Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyor

İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyor

Bakmadan Geçme

TRT 1 frekans! (GÜNCEL) TRT 1 Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır? İsviçre İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İsviçre İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! İSVİÇRE-İTALYA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 29-30 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 29-30 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 30 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942
İzmir'de 3 ilçede ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! 1 mahalle tahliye edildi

İzmir'de 3 ilçede ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! 1 mahalle tahliye edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title