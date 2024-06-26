BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Haziran su kesintisi saatleri!

26 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi C4_D_samanlı Alt bölgesinde bulunan Samanlı Mahallesi 4. Ülkü Sokak ve civarı arıza nedeniyle 26.06.2024 tarihinde 15:00 işe 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 26/06/2024 15:00 ~ 26/06/2024 17:00

Kesim Zamanı:26/06/2024 15:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi C4 B-02 Alt Bölgesinde bulunan Odunluk Mahallesi ve civarinda, 26.06.2024 tarihinde saat 09:00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 26/06/2024 09:00 ~ 26/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:26/06/2024 09:00