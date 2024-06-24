BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Haziran su kesintisi saatleri...

24 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

OSMANGAZİ İlçesi C4D05 Alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi Gülbahar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.06.2024 tarihinde 12:30 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/06/2024 12:30 ~ 24/06/2024 15:00

Kesim Zamanı:24/06/2024 12:30

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Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi 3. Bölüntü Sk. ve civarı arıza nedeniyle 24.06.2024 tarihinde 15:00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/06/2024 15:00 ~ 24/06/2024 17:00

Kesim Zamanı:24/06/2024 15:00